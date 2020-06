Uważajcie, od środy ulewy we Wrocławiu i na całym Dolnym Śląsku (OSTRZEŻENIE IMGW)

ŚRODA/CZWARTEK

* od godz. 7:30 w środę do 7:30 w czwartek

* Silny deszcz z burzami

* Stopień zagrożenia: 1

* Przebieg: Miejscami, głównie w rejonie Kotliny Kłodzkiej prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadów od 15 mm do 30 mm. Możliwe również burze z porywami wiatru do 65 km/h.

Synoptyk IMGW-PIB: Janusz Zieliński

CZWARTEK/PIĄTEK

* od godz. 7:30 w czwartek do godz. 7:30 w piątek

* Burze z gradem

* Stopień zagrożenia: 1

* Przebieg: Miejscami prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu około 25 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie opady gradu.

Synoptyk IMGW-PIB: Janusz Zieliński

Dosyć intensywnie padać ma także w samym Wrocławiu. Deszcz pojawi się w środę rano i będzie nam towarzyszył praktycznie przez cały dzień. Natomiast w czwartek w ciągu dnia raczej pogodnie, ale wieczorem możemy się spodziewać burzy.