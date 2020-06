Uważajcie na barszcz Sosnowskiego! Gdzie rośnie we Wrocławiu? [LISTA MIEJSC]

Zarówno barszcz Sosnowskiego, jak i blisko z nim spokrewniony barszcz Mantegazziego są nawet śmiertelnie niebezpieczne dla ludzi i zwierząt. Ich soki oraz wydzielane przez nie związki w postaci aerozoli, mogą powodować poważne oparzenia, a nawet zmiany w DNA człowieka. Są bardzo inwazyjne i łatwo zajmują nowe tereny. Jak alarmuje Najwyższa Izba Kontroli w swoim najnowszym raporcie, dotychczasowe próby likwidacji stanowisk barszczy kaukaskich Sosnowskiego i Mantegazziego w Polsce nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Wśród przyczyn rozprzestrzeniania się tych roślin wskazano brak kompleksowego planu ich zwalczania i spójnego systemu finansowania ich niszczenia. W raporcie NIK zaznaczono, że mimo licznych starań, głównie samorządów, barszcze kaukaskie zajmują coraz większy obszar Polski. Największe natężenie ich występowania odnotowano na południu Polski, w tym na Dolnym Śląsku i we Wrocławiu. Kontrola dotyczyła okresu od 2013 do września 2019 roku. NIK opierała się na informacjach gromadzonych w Spisie Powszechnym Barszczu Sosnowskiego, a także od samorządów. Na kolejnych stronach pokazujemy, gdzie we Wrocławiu, odnotowano skupiska tych trujących roślin. Wyjaśniamy, skąd się u nas wzięły, jak je rozpoznać i przede wszystkim, czym grozi kontakt z nimi oraz do kogo we Wrocławiu zwrócić się po pomoc. Zobacz więcej na kolejnym slajdzie --->

archiwum