Uważajcie! Możecie stracić rentę rodzinną. Przeczytajcie, co musicie wiedzieć i zrobić, żeby tak się nie stało

Rentę rodzinną mogą dostawać m.in. dzieci po zmarłych rodzicach ubezpieczonych w ZUS. Przysługuje ona do ukończenia przez dziecko 16. roku życia. Jednak gdy kontynuuje naukę, może ją otrzymywać aż do 25. roku życia. - Chyba, że urodziny te przypadają w trakcie ostatniego roku studiów. Wówczas świadczenie przysługuje do końca roku akademickiego -mówi Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Studenci mają czas do końca października

Jak dodaje, uczniowie szkół ponadpodstawowych do końca września powinni złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych wniosek o dalszą wypłatę świadczenia wraz z zaświad czeniem o dalszej nauce. Do ukończenia przez dziecko 16. roku życia nie trzeba przynosić do ZUS żadnego zaświadczenia ze szkoły. Bez konieczności potwierdzania nauki renta rodzinna przysługuje również dzieciom, które jeszcze w trakcie nauki, a przed 25. rokiem życia, stały się całkowicie niezdolne do pracy. Natomiast studenci termin na dostarczenie dokumentów mają do końca października. - Chcąc by renta wypłacana była bez przerwy, należy zadbać, by najpóźniej w ciągu miesiąca od ostatniej wypłaty złożyć do ZUS-u wniosek wraz z zaświadczeniem o kontynuowaniu nauki - mówi Krystyna Michałek.