Uważajcie, bo ślisko! Dwa wypadki na drodze z Wrocławia do Strzelina [ZDJĘCIA]

Do wypadku doszło na drodze wojewódzkiej 395 na odcinku Borek Strzeliński – Świnobród. Kierowca peugeota nie dostosował prędkości do warunków na śliskiej drodze, wpadł w poślizg i uderzył w bariery energochłonne. Jak informuje portal ratowniczy Strzelin 998, kierowca nie odniósł obrażeń, samochód jednak został mocno zniszczony i nie nadawał się do dalszej jazdy.

Na miejscu interweniowali strażacy ze Strzelina oraz policja. Droga była zablokowana przez około godzinę.

Po godz. 13 doszło w tym rejonie do kolejnego wypadku. Na drodze krajowej 39 Strzelin – Brzeg, doszło do dachowania auta osobowego w pobliżu miejscowości Biedrzychów.