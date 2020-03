Uwaga. Zderzenie auta i tramwaju na ul. Krzyckiej we Wrocławiu. Są objazdy

Przed godziną 14 przy skrzyżowaniu ulic Przyjaźni i Krzyckiej we Wrocławiu doszło do wypadku tramwaju i samochodu osobowego. Nie kursują tramwaje do pętli na Klecinę.

Kobieta jadąca mazdą, wyjeżdżając z ulicy Krzyckiej, nie zauważyła tramwaju dojeżdżającego do pętli Klecina. Na szczęście kierująca autem ani nikt z pasażerów tramwaju nie odnieśli obrażeń.

Uszkodzony samochód blokował przejazd tramwajów do godziny 14.30. Obecnie nie ma już utrudnień w ruchu.

