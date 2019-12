Uwaga, zboczeniec! Czy we Wrocławiu jest bezpiecznie?

Na Facebooku pojawiają się posty, w których wrocławianki ostrzegają się wzajemnie przed podejrzanymi typami, którzy namolnie i wulgarnie zaczepiają, napastują, próbują dotykać. Czy w naszym mieście czujecie się bezpiecznie?

Oto kilka tylko historii, które znaleźliśmy na Facebooku: (pisownia oryginalna) "Uwaga, dziewczyny! Dziś około 21:30 jakiś typ zaczepił moją przyjaciółkę zaraz po tym jak obydwoje wysiedli z autobusu na przystanku Borowska. Od początku czuła się obserwowana, szedł takim samym tempem co ona, a kiedy przyspieszyła kroku zawołał za nią pod pretekstem pokazania prezentu, który rzekomo miał w plecaku. Zignorowała go, ale facet nie odpuszczał. W końcu zaczęła uciekać i udało jej się szybko zatrzasnąć za sobą drzwi od klatki, w które zresztą zaczął walić. Chłopak był młody, ok. 180 cm wzrostu, wschodni akcent. Miał plecak i kolorową czapkę na głowie." "Dziewczyny, odnośnie dziwnych typów... Szłam dziś do w Leśnicy pracy i minęłam lekko zataczającego się typa, miał ciemniejszą karnację, lekki zarost, obcy akcent, ubrany w ortalionowy dres. Minęłam go bez słowa, nie zaczepiał mnie, ale ok 40 minut później szłam z klasą na tramwaj i zaczął coś mamrotać pod nosem i machać ręką na dzieci (jakby klątwę rzucał, serio i podchodził do nich naprawdę blisko). Trzy razy tonem stanowczym, ale pozbawionym agresji powiedziałam do niego "proszę odejść od dzieci" i dopiero wtedy odszedł. Któraś może go kojarzy? Oczywiście nic nikomu nie zrobił, ale wyglądał na nieobliczalnego no i jednak miałam pod swoimi skrzydłami cudze pociechy, więc wolałabym, by im włos z głowy nie spadł"

"W okolicach ulicy Bobrzej nieznany mężczyzna dokonał na mnie napaści na tle seksualnym. Wracając z zakupów, podbiegł do mnie od tyłu, złapał jedną ręką, a drugą włożył w tym czasie pod płaszcz. Dalsze szczegóły sobie podaruję, jednak chciałabym przestrzec wszystkie inne dziewczyny/kobiety przed niebezpieczeństwem. Być może ktoś kojarzy sprawcę lub sytuację - mężczyzna ok. 30 lat, 180 cm wzrostu, szczupły, ubrany w ciemną kurtkę, najprawdopodobniej blondyn lub ciemny blondyn, po całym zajściu oddalił się w okolice ul. Rysiej" "Uwaga, przy Kamiennej grasuje zboczeniec. Widziałam go wczoraj wieczorem, z twarzy miał jakoś przed 40, a może i młodszy. Czaił się między żywopłotami bram naprzeciwko szpitala na Borowskiej. Jak do niego krzyknęłam i ludzie zaczęli na mnie zwracać uwagę, że krzyczę w stronę bloków to gość się zawinął w stronę Grota Roweckiego. Nie pamiętam która to była godzina"

"20 minut temu wróciłam z psem, szłam osiedlem na Gaju i mijałam dziwnego faceta, stał wcześniej przy krzakach i pomyślałam, że zapewne czeka na psa ale idąc ścieżką zauważyłam, że owego nie posiadał. Gruby, niski, czarna kurtka, aż mnie teraz ciarki przeszły jak to czytam. Jak go mijałam też wydawał się tak niepokojący, że od razu uciekłam do domu" "Wychodziłam z Dino, koło pasażu Zielińskiego i zbok chciał mnie klepnąć, nie wyszło mu i uderzył mnie w udo, po mojej reakcji szykował się do bicia, gdyby nie Pan, który szedł obok, to pewnie bym dostała" "Na ul Pomorskiej dureń stanął koło mojej córki w kolejce w sklepie i się masował po kroczu! Japę wydarłam i wyciągnęłam gaz pieprzowy! Ale że to w sklepie to nie chciałam innym zrobić krzywdy."

"Szłam w kierunku OVO. Siedział w jakimś dużym aucie a'la dostawczy z rozsuniętymi drzwiami do załadunku tyłu (takie otwierane z boku). Leżał w środku kompletnie nago i się masturbował przy samym chodniku. Kiedy zbliżałam się do auta wstał i ruszył w moją stronę, wydawało się, że chce wyjść z auta, wciągnąć do środka, nie wiem o co chodziło. Oczywiście od razu zaczęłam biec. Co by się stało, gdyby tędy szło dziecko?" Czy w naszym mieście jest bezpiecznie? Które rejony lepiej omijać szerokim łukiem? Czekamy na Wasze komentarze. PRZECZYTAJ TAKŻE: We wrocławskich tramwajach zaczepia kobiety, pluje, beka i próbuje dotykać

