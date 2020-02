Uwaga! Wypadek na trasie Oleśnica-Wrocław. Są ranni!

Mirków, ulica Wrocławska: na wysokości numeru 32 doszło do wypadku z udziałem dwóch samochodów. Dostawczy bus uderzył w tył samochodu osobowego Renault Captur, który hamował przed przejściem dla pieszych. Jedna osoba została ranna, ok. 50-60 letni mężczyzna kierujący Renault. Mężczyzna ten został zabrany helikopterem LPR do szpitala we Wrocławiu. Helikopter lądował kawałek dalej koło marketu Leroy Merlin. Obecnie na miejscu wypadku interweniują trzy zastępy Straży Pożarnej i Policja, zablokowany jest lewy pas ruchu w kierunku Wrocławia. Kierowca busa nie odniósł poważnych obrażeń.