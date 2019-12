Najbliższa pełnia Księżyca przypada na czwartek 12 grudnia. Co to takiego Zimny Księżyc?

Pełnia Księżyca 12.12.2019

Pełnia Księżyca 2019

12 grudnia - ostatnia pełnia Księżyca w 2019 roku!

Pełnia Księżyca grudzień 2019

Pełnia Księżyca 2019 - gdzie oglądać



Dwie godziny księżycowego spektaklu. Polacy mieli tej nocy dużo szczęścia





Zimny Księżyc - co to znaczy?

Pierwszy dzień zimy - 22 grudnia 2019 roku.

W czwartek, 12 grudnia wypada pełnia Księżyca. Będzie to ostatnia pełnia Księżyca w 2019 roku. Niezwykły Księżyc w pełni będziemy mogli oglądać już po zapadnięciu zmroku. Srebrny Glob wyglądać będzie wyglądać spektakularnie.Pełnia Zimnego Księżyca to wyjątkowe zjawisko, które zdaniem naukowców zwiastuje nadejście zimy. Grudniowy Zimny Księżyc jest związany ze zbliżającym się pierwszym dniem zimy, który przypada 22 grudnia.Ostatnia pełnia Księżyca w 2019 roku, czyli grudniowa pełnia Księżyca nazywana jest Cold Moon albo Long Nights Moon, czyli Pełnia Zimnego Księżyca. W tym roku pełnia Księżyca wypada 12 grudnia 2019.Księżyc w pełni będzie widoczny 12 grudnia gdy tylko zapadnie zmrok.Pełnia Księżyca w grudniu jest szczególna. Przypada w dniu, którego datę niektórzy uważają za magiczną - 12.12.2019.Grudniowa pełnia Księżyca nazywana jest pełnią Zimnego Księżyca lub Księżyc Długich Nocy.Gdzie najlepiej oglądać pełnię Zimnego Księżyca 12.12.2019?Mamy dobre wieści dla wszystkich fanów astronomicznych zjawisk. Grudniowa pełnia Zimnego Księżyca będzie idealnie widoczna we wszystkich zakątkach kraju. Warunki atmosferyczne będą bardzo korzystne dla wielbicieli obserwacji nocnego nieba. Niezależnie od tego, gdzie mieszkasz, powinieneś zobaczyć niezwykłą pełnię grudniowego Księżyca, który rozświetli niebo od zmierzchu do świtu.Księżyc w pełni 12 grudnia nie będzie większy, ale może się wydawać jaśniejszy niż zwykle. Zimny Księżyc w pełni wyróżnia się wyższą trajektorią na niebie, przez co jest lepiej widoczny i dłużej utrzymuje się nad horyzontem.Do obserwacji pełni Księżyca 12 grudnia nie będzie potrzebny żaden profesjonalny sprzęt, jednak dla lepszych efektów wizualnych dobrze zaopatrzyć się w teleskop lub nawet zwykłą lornetkę. Warto wybrać za miasto, gdzie będziemy mogli podziwiać to wyjątkowe zjawisko.Grudniowa pełnia Księżyca, która przypada 12.12.2019, nazywana jest pełnią Zimnego Księżyca (Cold Moon albo Long Nights Moon). Czym jest Zimny Księżyc i kiedy będziemy mogli go obserwować?Czym jest Zimny Księżyc? Tak określamy grudniową pełnię Księżyca. Skąd nazwa Zimny Księżyc? Grudniowy Księżyc w pełni miał mieć w sobie magiczną moc i wpływać na samopoczucie, nastrój i zachowanie. Tak naprawdę każda faza księżyca oddziałuje na nas w mniejszym lub większym stopniu. Podczas pełni Zimnego Księżyca możemy czuć się zmęczeni lub zdenerwowani, mogą występować również problemy ze snem.Nazwa - Zimny Księżyc lub Księżyc Długich Nocy - związana była ze zbliżającą się zimą, grudniowym chłodem oraz zimowymi coraz dłuższymi i ciemniejszymi nocami. Termin Księżyc Długich Nocy ma podwójne znaczenie - noce zimą są zdecydowanie dłuższe a dodatkowo Księżyc utrzymuje się ponad horyzontem przez dłuższy niż zwykle czas.