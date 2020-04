Uwaga, wielka akcja policji na Majówkę! Sprawdzą nam... maseczki w aucie

Specjalna również z tego względu, że poza kontrolami prędkości i przestrzegania przepisów o ruchu drogowym, policjanci sprawdzą także, czy jadący samochodami nie łamią przepisów wprowadznych w związku z epidemią koronawirusa. Musimy pamiętać, że w określonych jasno przypadkach, mamy obowiązek m.in. zasłaniania ust i nosa podczas jazdy autem.

Komenda Główna Policji informuje, że podczas majowego weekendu do akcji przeprowadzania kontroli na polskich drogach ma być skierowanych około 4 tys. policjantów dziennie, w skali kraju. Policjanci zwracają uwagę, że panująca epidemia i mniejszy ruch na drogach, spowodował, że wielu kierowców zaczęło jeździć szybciej. Dlatego też powinniśmy spodziewać się wzmożonej liczby patroli w nieoznakowanych radiowozów oraz stacjonarnych kontroli prędkości z wykorzystaniem urządzeń laserowych.

W samochodzie też w maseczce - wyjątki tylko w konkretnych sytuacjach

Kierowcy powinni też pamiętać, że nie zawsze w samochodzie można jechać bez maseczki. Jest to możliwe tylko w jasno określonych sytuacjach. Bez zasłaniania ust i nosa w aucie mogą jechać jedynie kierowcy podróżujący samotnie, z dziećmi do 4 roku życia lub z osobami mieszkającymi w tym samym gospodarstwie domowym. Jeżeli zatem poruszamy się ze znajomymi, z którymi na co dzień nie mamy kontaktu, jak najbardziej obowiązuje nas jazda z maseczką zasłaniającą usta i nos.