Uwaga, we Wrocławiu znów będzie mocno wiało! Jest ostrzeżenie meteo [PROGNOZA POGODY]

Wydane ostrzeżenie IMGW przed silnym wiatrem dotyczy całego województwa dolnośląskiego. Obowiązuje wtorku (godz. 16) do środy (2 lutego), godz. 14. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje wiatr o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, w porywach do 75 km/h, a lokalnie nawet 80 km/h.

W rejonach podgórskich przedgórza sudeckiego pojawiło się dodatkowe ostrzeżenie dotyczące intensywnych opadów śniegu. Mają wystąpić od godz. 17 we wtorek, do godz. 17 w środę. Miejscami spadnie od 10 do 20 cm śniegu. W związku z silnym wiatrem będą występowały zamiecie śnieżne.