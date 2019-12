Masz zdjęcie do tego tematu? Wyślij

IMGW wydało ostrzeżenie: drogi we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku mogą dziś w nocy być bardzo śliskie. Przeczytajcie szczegóły

Lód na drogach może pojawić się po prognozowanych opadach mokrego śniegu i śniegu z deszczem. Tak będzie od godz. 22 w piątek do godz. 8 w sobotę.



Temperatura spadnie do -1 stopnia Celsjusza, a temperatura przy gruncie -2 stopnie. Będzie ślisko.



Warto w tej sytuacji zachować szczególną ostrożność, bo w wyniku zamarzniętej nawierzchni może dochodzić do częstszych wypadków. Kierowcy powinni zwolnić, a osoby starsze - w miarę możliwość - odłożyć wyjście z domu na później.





