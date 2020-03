Uwaga uczniowie i ich rodzice. Czy jesteście gotowi na GRARANTANNĘ? (SZCZEGÓŁY)

Jeśli skończyliście już 10 lat nie powinniście mieć z nimi problemu. To świetny sposób na przypomnienie sobie najważniejszych wydarzeń z historii Polski. Jesteście pewni, że wszystko pamiętacie…? Biorąc udział w quizie macie szansę na wygraną! Dla najlepszych zawodników przygotowaliśmy nagrody - zestawy planszówkowych gier historycznych. W quizach znajdziecie sporo pytań o znane wydarzenia i postaci. Spokojnie, nie trzeba być chodzącą encyklopedią, aby wygrać. Wystarczy ruszyć głową i być spostrzegawczym! To nie klasówka, ani sprawdzian. To dobra zabawa! Gra trwa do 27 marca do godziny 20:00. Przygotowaliśmy 15 różnych quizów, co oznacza - 15 szans na wygranie cennych nagród! Działajcie!

Na dobry początek zapraszamy Was do rozwiązania quizów historycznych, przeżycia zagadkowej przygody i podjęcia wyzwania #edukatywni. Każdego dnia aktywności będzie przybywać. To teraz kilka słów o tym, od czego zaczynamy:

"Codziennie będziemy tam publikować kolejne wyzwania, dzięki którym czas w domu minie szybko i aktywnie. A co dla Was przygotowaliśmy? Oto tylko kilka przykładów: sesje gier fabularnych online, zagadki logiczne, webinary, streamingi, turnieje i konkursy związane z grami oraz kreatywnym wykorzystaniem internetu. A jeśli konkursy, to także nagrody!" - zapowiada ministerstwo.

Bądź bieżąco. Dołącz do grupy KORONAWIRUS DOLNY ŚLĄSK na Facebooku.

●

Zagadkowa przygoda:

To zestaw 40 łamigłówek, w które może zagrać każdy.

Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy zagadki logiczne, matematyczne i językowe.

Rozwiązując je sprawdzicie swoją wiedzę, ale i pobudzicie swoją wyobraźnię i kreatywność. Poćwiczycie skupienie i koncentrację, cierpliwość, i skrupulatność. Podejmiecie to wyzwanie? Warto! To świetna rozrywka do grania samodzielnie i w zespołach - możecie je rozwiązywać z rodziną lub znajomymi. W tym drugim przypadku – koniecznie #zostańwdomu i łącz się przez internet.

Jak zacząć? Rozwiąż pierwszą zagadkę. Jeśli podasz poprawną odpowiedź, dostaniesz dostęp do kolejnej i tak aż 40 razy!

Zanim zaczniesz, mamy kilka porad: zorganizuj sobie kartkę i… lusterko. Zaintrygowaliśmy Cię? I jeszcze jedno – w trakcie rozwiązywania zagadek, rób notatki. Będą pomocne, jeśli w trakcie gry postanowisz zrobić sobie przerwę i wrócić do niej później. Trzymamy kciuki!

·

#edukatywni

Wykorzystaj pobyt w domu produktywnie i weź udział w wyzwaniu #edukatywni! W skrócie chodzi o to, by dzielić się swoją wiedzą z jednego z przedmiotów szkolnych. Udowodnij, że potrafisz odnaleźć się w trudnych warunkach i tworzyć edukację na miarę XXI wieku. Jesteśmy pewni, że potrafisz! Stąd to wyzwanie. Szczegóły znajdziesz na www.grarantanna.pl.

UWAGA! Jeśli jesteś uczniem szkoły ponadpodstawowej, możesz dołączyć do wyzwania i wygrać jedną z trzech super nagród: laptopa gamingowego, smartfona lub aparat. Jedyne co musisz zrobić, to dołączyć do grupy #edukatywni na Facebooku i wykonywać zadania.