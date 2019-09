Ok. godz. 8.30 doszło do wypadku na jezdni w kierunku Warszawy. Między mostem Rędzińskim i węzłem Wrocław Północ samochód ciężarowy uderzył w bariery. Droga jest na razie całkowicie zablokowana, a korek o godz. 9.15 miał ok. 8 km długości.

Tymczasem w stronę autostrady zator ma ok. 5 km. Tutaj powodem są prace drogowe między węzłami Wrocław Stadion i Wrocław Lotnisko.