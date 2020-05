Uwaga. Psy i koty zarażają się koronawirusem od ludzi! Przeczytaj szczegóły

Do lekarzy weterynarii w całej Polsce trafiły właśnie wytyczne, które określają jakie zwierzęta znajdują się w grupie największego ryzyka. To te, które miały kontakt z osobą zakażoną koronawirusem albo przebywały w miejscu, w którym nastąpiło zachorowanie - w tym samym mieszkaniu czy domu opieki. W grupie ryzyka są też zwierzęta ze schronisk, ogrodów zoologicznych czy żyjące w hodowlach. Wśród zagrożonych koronawirusem gatunków wymieniane są psy, koty i norki. Nie do końca wiadomo, jakie objawy daje ludzki koronawirus u zwierząt. W wytycznych dla lekarzy napisano, że mogą to być katar, trudności z oddychaniem, wymioty, biegunka. - Podobnie jak u ludzi prawdopodobne jest również wystąpienie łagodnych objawów lub ich brak - napisał prof. Krzysztof Niemczuk, dyrektor Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach. Weterynarze w Polsce mają być w gotowości po tym, gdy w Holandii wirusa SARS CoV – 2 ujawniono u norek i kotów w Holandii. Polskie lecznice weterynaryjne dostały już wytyczne, jak mają pobierać próbki od zwierząt i że wszystkie one mają trafiać bezpośrednio do Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach. Jak zarażają się od ludzi? Jak mają wyglądać badania? Czytaj więcej na kolejnych slajdach - posługuj się klawiszami strzałek, myszką lub gestami.