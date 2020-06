Uwaga, przez Wrocław mogą przetoczyć się dzisiaj burze i ulewy (OSTRZEŻENIE METEO)

IMGW wydało ostrzeżenie: Burze z gradem, stopień: 1, prawdopodobieństwo 95%.

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 25 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami grad.

Ostrzeżenie jest ważne od południa 28 czerwca do północy 29 czerwca 2020 roku dla prawie całej Polski.

Burze

to wyładowania elektryczne, którym towarzyszą intensywne opady deszczu lub deszczu i gradu oraz silny wiatr. Najczęściej występują w lecie. Mogą powodować uszkodzenia infrastruktury, np. linii kolejowych, energetycznych czy telekomunikacyjnych. Uderzenia piorunów mogą być przyczyną porażeń prądem elektrycznym i pożarów.