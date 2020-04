Uwaga! Przed nami załamanie pogody, w nocy będą przymrozki! [PROGNOZA POGODY]

W wielkanocny poniedziałek (13 kwietnia) znacznie się ochłodzi, maksymalna temperatura wyniesie 15 st. C. Będzie też większe zachmurzenie,mogą wystąpić przelotne opady deszczu.

W nocy z poniedziałku na wtorek (13/14 kwietnia) temperatura spadnie aż do -3 st. C Sudetach i na Przedgórzu Sudeckim (przy gruncie nawet do -5 st. C!).

We wtorek (14 kwietnia) w ciągu dnia ma być tylko 8-10 st. C.

W nocy z wtorku na środę (14/15 kwietnia) prognozuje się spadek temperatury do -2 st. C Sudetach i na Przedgórzu, przy gruncie do -4 st. C.

W środę (15 kwietnia) na termometrach nie zobaczymy więcej niż 11-13 st. C.

