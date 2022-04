"Uwaga, płazy!". Takie tabliczki pojawią się we Wrocławiu. Czy już na stałe?

W pierwszy dzień wiosny we Wrocławiu pojawiły się wybrane przez wrocławian tablice informacyjne „Uwaga, jeże”. Miasto Wrocław w ramach kampanii „Dzikie w mieście” chce chronić dzikie zwierzęta i promować pozytywne zachowania, które pokazują, jak wspierać zwierzęta w miastach i pozwolić na współistnienie zwierząt i człowieka. Tyle, że nie chodzi tylko o jeże. Na niektórych osiedlach we Wrocławiu, w tym na Maślicach, na dobre zadomowiły się płazy. Co roku odbywa się tam akcja przenoszenia żab.

"Ochrona płazów jest kolejnym krokiem. Tutaj o wsparcie zwróciła się do nas Rada Osiedla Maślice, która co roku, we współpracy z lokalną społecznością oraz innymi instytucjami, organizuje akcję przenoszenia płazów. W ten sposób chcemy chronić dzikie zwierzęta i pokazywać, że bardzo duża część zwierząt przekracza drogi, a pobocza pełnią również funkcję szlaków dla niektórych gatunków, zwiększając tym samym ryzyko wystąpienia kolizji" - mówi Klaudia Piątek, rzecznik prasowa Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta.

W tej chwili trwa projektowanie tablicy "Uwaga, płazy". Trzeba też zaczekać na pozwolenie z Wydziału Architektury i Budownictwa oraz z Wydziału Inżynierii Miejskiej Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.

Czy tablice zostaną zamontowane na stałe?

Na razie jest to projekt pilotażowy.

"Wiemy, że wiosna to okres migracji płazów z miejsc zimowania do miejsc rozrodu. W niektórych przypadkach szlaki masowej migracji przecinają się z drogami, w wyniku czego żaby i ropuchy giną pod kołami naszych samochodów. I zasadniczo w tym okresie takie tablice informacyjne są jak najbardziej uzasadnione, szczególnie wówczas, kiedy nie można wprowadzić innych rozwiązań. Jeżeli chodzi o akcję "PrzenosiMY ropuchy - Park Świetlików" organizowaną przez Radę Osiedla Maślice, Radę Rodziców SP26 oraz Maślickie Centrum Wolontariatu, to jest to akcja czasowa. Przenoszenie płazów trwa od 21 marca do 8 kwietnia. I w tym wypadku myślimy o znakach czasowych" - twierdzi Klaudia Piątek.