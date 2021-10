UWAGA: Oszustwa na 14. emeryturę! Zobacz, na czym polega to oszustwo i uprzedź swoich bliskich

- Dotarła do nas informacja od klientki, że ktoś do niej zatelefonował i podając się za pracownika ZUS i oferował pomoc przy wypełnieniu wniosku o czternastą emeryturę – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Ta osoba próbowała nakłonić emerytkę do podania swoich danych osobowych - dodaje.