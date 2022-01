Uwaga! Nad Dolny Śląsk nadciąga wichura. Synoptycy ostrzegają!

Jako pierwszy do Polski nadejdzie niż Marie, który w czwartek (27 stycznia) ściągnie układ frontów atmosferycznych – najpierw z północnego zachodu na południowy wschód będzie wędrować front ciepły, a tuż za nim chłodny. Między frontami przejściowo będzie napływać ciepłe powietrze. Według synoptyków, temperatura powietrza nieco wzrośnie i będzie wynosić 4-5 stopni C (w nocy może spaść nawet do -1 st. C). Na drogach w niektórych rejonach może być ślisko, zwłaszcza, że w nadchodzących dniach może popadać deszcz.