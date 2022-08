Uwaga na upały! Na Dolnym Śląsku znów rekordordowe temperatury

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie drugiego stopnia. Dziś tj. 16 sierpnia od południa, od godz. 12 do godz. 20 dnia 19 sierpnia prognozuje się wysokie temperatury. Termometry mogą wskazać nawet 33 stopnie Celsjusza, a minimalnie 16.

Temperatura maksymalna w dzień od 29°C do 32°C, a w czwartek i piątek 18-19.08 do 33°C. Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 22°C, tylko w nocy z wtorku na środę 16/17.08 od 16°C do 19°C. Dotyczy powiatów: milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński i ząbkowicki - przekazują synoptycy.