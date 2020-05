Wrocławskie biuro prognoz meteorologicznych IMGW wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia. Dzisiaj do godz. 20:00 na terenie Dolnego Śląska mogą pojawić się opady deszczu, gradu oraz burze.

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 15 mm do 20 mm, lokalnie do 25 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Miejscami możliwy grad.