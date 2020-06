Ostrzeżenie I stopnia wydało dziś Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu. -Miejscami prognozuje się burze z opadami deszczu do 30 mm, punktowo do 40 mm, oraz porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad.

Ostrzeżenie obowiązuje od dziś od godz. 11 rano, do 2 w nocy 19 czerwca.