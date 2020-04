Uwaga. Koronawirus we wrocławskim sanepidzie. Przeczytaj!

Cześć pracowników została odesłana do kwarantanny domowej, a część pozostaje w pracy choć „pod nadzorem epidemiologicznym”. Przechodzą badania mające wykazać, czy też nie zostali zarażeni. O ile osób chodzi? Dyrektor wrocławskiego sanepidu Paweł Wróblewski nie odpowiedział nam na to pytanie. Według nieoficjalnych informacji, może to dotyczyć do dziesięciu osób.

Zakażoną koronawirusem ma być kobieta pracująca w sanepidzie przy ul. Pretficza.

Dyrektor wrocławskiego sanepidu potwierdził, że dzisiaj dostał informację o zarażeniu pracowniczki. „Podjęto stosowne działania zapobiegawcze” – napisał w mejlu wysłanym do naszej redakcji.

Sanepid to jedna z ważniejszych instytucji w czasie epidemii. To jego pracownicy badają źródła kolejnych zakażeń, decydują kto powinien zostać poddany kwarantannie. To ich szybkie ustalenia i decyzje mogą wpłynąć na ograniczenie epidemii. Na ile ujawniony przypadek zakażeń utrudni pracę wrocławskiego sanepidu? Na to pytanie nie dostaliśmy odpowiedzi.