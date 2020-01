Uwaga kierowcy, korek na autostradzie A4. Przeczytaj

Wszystko przez to, że obywatelowi Rosji, kierowcy mercedesa GL, zabrakło paliwa i zablokował prawy pas ruchu.

Do zadrzenia doszło ok. godz. 12.30. Samochód Rosjanina zablokował prawy pas, co spowodowało spore zatory. O godz. 13 korek w tym miejscu miał 4 km długości. Kierowca tłumaczył, że nie zauważył stacji benzynowej.

Co powinien zrobić kierowca, któremu na autostradzie zabrakło paliwa i nie ma przy sobie pieniędzy?

- Powinien wezwać pomoc drogową. Jedyne, co my możemy zrobić, jeżeli samochód znajduje się na pasie jezdnym, to przyjechać na miejsce i go oznaczyć, co oczywiście nie zwalnia go wcześniej z postawienia trójkąta - mówi dyżurny GDDKiA.