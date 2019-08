Drogowcy zajęli lewy pas ruchu w pobliżu punktu poboru opłat w Karwianach. Pracują na odcinku pomiędzy punktem a węzłem Wrocław Wschód, na jezdni w kierunku Katowic. Zapowiadają, że prace powinny im zająć około 9 godzin. Utrudniania rozpoczną się ok. godz. 8.30 i potrwają do 16.30. Kierowcy powinni tam uważać, to 160 km autostrady A4.