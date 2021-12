Jak informuje synoptyk, Krzysztof Salanyk, temperatura minimalna będzie wynosić od -1°C do 0°C, w rejonie podgórskim od -3°C do -1°C. Natomiast temperatura minimalna przy gruncie około -2°C, w rejonie podgórskim do około -4°C.

Uważajcie na drogach i chodnikach!