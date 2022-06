UWAGA! Idą burze z gradem. Ostrzeżenie meteo dla Wrocławia i Dolnego Śląska

Burze z gradem nad Polską

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami z gradem, które we wtorek (7 czerwca) będą przetaczać się nad Polską.

"Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami grad" - czytamy w komunikacie.