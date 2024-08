Uwaga groźny wypadek koło Wrocławia. Na autostradzie A4 bus zderzył się z ciężarówką

Do wypadku na autostradzie A4 koło Wrocławia doszło tuż przed godz. 7 rano na 137 kilometrze autostrady A4 przy węźle Kąty Wrocławskie. Zderzyły się tam dwa pojazdy: ciężarówka i bus.

- Kierowca busa, z nieznanych jak dotąd przyczyn, najechał na tył samochodu ciężarowego i doprowadził do wypadku. Zespół Ratownictwa Medycznego przewiózł dwóch pasażerów z busa do szpitala - mówi starszy sierżant Mateusz Ziętek z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.