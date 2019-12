Uwaga, groźne wypadki na krajowej trójce. Są ranni. Zobaczcie szczegóły

Do dwóch wypadków na DK 3 doszło na odcinku między Kaczorowem i Bolkowem. Najpierw, około godziny 12, doszło do zderzenia samochodu osobowego z pojazdem ciężarowym. Jedna osoba została poszkodowana i zabrana do szpitala.

Jedna osoba ranna została również kilka kilometrów dalej (koło Mysłowa), gdzie samochód osobowy uderzył w barierę energochłonną.

Do groźnego zdarzenia doszło również na drodze 328 z Kaczorowa do Marciszowa. W pobliżu Świdnika czołowo zderzyły się dwa samochody osobowe. Kobieta jadącym jednym z aut trafiła do szpitala. Ta droga również była zablokowana.