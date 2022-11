Uwaga! GIS ostrzega! Tych produktów nie kupuj! Lidl, Biedronka, i inne markety już je wycofują! Paweł Gołębiowski

Po kontroli pracowników Głównego Inspektoratu Sanitarnego, niektóre towary wycofywane są z obrotu w handlu. Nie nadają się one do spożycia. Jeśli masz je w domu – zwróć do sklepu. Najnowsze ostrzeżenia! Zobacz, jakie towary zostały wycofane ze sklepowych półek - szczegóły na kolejnych slajdach Łukasz Gdak (zdjęcie ilustracyjne) Zobacz galerię (39 zdjęć)

Najnowsze ostrzeżenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Tych produktów nie kupuj. Są już wycofywane ze sprzedaży. Te towary nie nadają się do spożycia czy do kontaktu z żywnością. Jeśli masz je w domu, to najlepiej zwróć do sklepu. Zobaczcie efekty kontroli pracowników GIS!