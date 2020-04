Uwaga, będą przymrozki. Jest ostrzeżenie dla Wrocławia. Przeczytajcie!

Zrobią ci test na koronawirusa bez wychodzenia z samochodu (SZCZEGÓŁY)

W całym województwie powstaną trzy punkty drive trough do pobierania wymazów do badań na koronawirusa. Mają działać jak okienka w Mc Donalds - po podjechaniu autem w oznaczone miejsce (w tym przypadku do namiotu) kierowca zostanie przebadany bez wysiadania z samochodu. Oto szczeg...