Uwaga, awaria trakcji. Potężne opóźnienia pociągów z Opola (DO KIEDY POTRWA NAPRAWA?)

Od rana pociągi do Wrocławia przyjeżdżają z nawet dwugodzinnym opóźnieniem. Możliwe są także zmiany w komunikacji.

Do awarii sieci trakcyjnej w okolicy stacji Opole Główne doszło dzisiaj rano. Między godziną 6:40 a 9:00 wprowadzono przerwę w ruchu pociągów w kierunku od Opola Głównego do Kędzierzyna Koźla i Tarnowa Opolskiego. Składy jeździły tylko jednym torem, co spowodowało poważne, nawet dwugodzinne, opóźnienia także na trasie do Wrocławia. Teraz stacja Opole Główne jest przejezdna, ale pociągi jeżdżą nadal opóźnione.

- Na miejscu awarii pracują służby techniczne. Szacujemy, że naprawa uszkodzonej sieci trakcyjnej może potrwać do wieczora. Do tego czasu mogą występować zmiany w komunikacji na linii Opole Główne - Tarnów Opolski oraz Opole Główne - Kędzierzyn Koźle - mówi Karol Jakubowski z zespołu prasowego PKP PLK S.A.

Pociąg Przewozów Regionalnych w relacji Kędzierzyn Koźle - Wrocław Główny z godziny 7:10 właśnie dojechał do celu (a miał być planowo o 9:34), natomiast skład z godziny 8:13 spodziewany jest we Wrocławiu za około godzinę (miał być o 10:28). Pociąg Intercity Sznydzielnia z Bielska-Białej do Wrocławia Głównego także jedzie opóźniony o półtorej godziny. We Wrocławiu powinien skończyć bieg o 10:33, a dojedzie do stolicy Dolnego Śląska około południa.