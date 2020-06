Uwaga agresorzy na drodze. Możecie zostać nagrani i grożą wam trzy lata więzienia. Tak jak jemu!

Na nagraniu widać mężczyznę, który w sposób agresywny zachowywał się na drodze. W pewnym momencie zatrzymał swoje auto, wysiadł i podszedł do drugiego kierowcy. Używał wulgarnych słów oraz gróźb. Pokrzywdzony zarejestrował jego zachowanie i twierdzi, że w żaden sposób nie sprowokował tej sytuacji oraz był nią kompletnie zaskoczony.

Policjanci ustalili dane sprawcy, któremu przedstawili zarzuty zmuszania innej osoby do określonego zachowania oraz znieważenia. Grozi mu za to kara nawet do 3 lat pozbawienia wolności.

Agresja na naszych drogach stanowi istotny problem, z którym policjanci starają się walczyć każdego dnia. Pomocnym narzędziem, wykorzystywanym przeciwko agresywnym użytkownikom dróg, jest specjalna skrzynka poczty elektronicznej uruchomiona przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu:

stopagresjidrogowej@wr.policja.gov.pl

Na ten adres można przesyłać linki, filmy lub zdjęcia zawierające rażące naruszenia przepisów ruchu drogowego, a także przejawy agresji ze strony uczestników ruchu drogowego. Funkcjonariusze po analizie przekazanych materiałów, wyciągają prawne konsekwencje od sprawców, których „wyczyny” zostały zarejestrowane.