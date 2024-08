Utrudnienia w ruchu drogowym w Karpaczu w związku z Forum Ekonomicznym. Sprawdźcie, jak jechać, by nie stać w korkach

XXXIII edycja Forum Ekonomicznego w Karpaczu ruszy 3 września i potrwa trzy dni. To największa konferencja polityczno-gospodarcza w Europie Środkowej i Wschodniej, podczas której dyskutuje się o bezpieczeństwie, perspektywach rozwoju gospodarczego czy współczesnych wyzwaniach. W trakcie wydarzenia wręczone zostaną Nagrody Forum Ekonomicznego, w tym Nagroda Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Ta edycja Forum Ekonomicznego zapowiada się rekordowo. Udział w wydarzeniu zadeklarowało około 6 tysięcy osób. W programie merytorycznym znajdzie się 600 różnego rodzaju debat. Będą sesje plenarne, prezentacje, rozmowy czy spotkania autorskie.

W skład najważniejszych wydarzeń wchodzą przede wszystkim Forum Cyberbezpieczeństwa, Forum Ochrony Zdrowia czy Forum Gospodarki Żywnościowej. Będzie także Forum Sztucznej Inteligencji, które organizujemy we współpracy z uczelniami. Jest to niezwykle istotny temat, ponieważ sztuczna inteligencja i zmiany z nią związane to jest dzisiaj największe wyzwanie. Nowi liderzy, których mamy w tytule tegorocznej edycji forum, to są ludzie kreujący tę nową rzeczywistość związaną ze sztuczną inteligencją – wylicza Zygmunt Berdychowski, przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego.