Utrudnienia nad Jeziorem Bystrzyckim. Kobieta użądlona przez szerszenia, gniazdo owadów zabezpieczono

Kobieta została przekazana zastępowi ratownictwa medycznego, a do czasu przyjazdu specjalistycznej ekipy część pasa drogowego ulicy powiatowej jest wyłączona z ruchu.

- Druhowie udzielili poszkodowanej pierwszej pomocy, jako że 57-latka uskarżała się na ból głowy. Dodatkowo zabezpieczono drzewo, otaśmowano je, by owady nie zagrażały bezpieczeństwa pieszych - dodaje nasz rozmówca.

Do nietypowej sytuacji doszło w niedzielne popołudnie 1 września.

We wrześniu 2018 roku w lesie nieopodal Grząd w gminie Czarny Bór 50-letni mężczyzna podczas zbierania grzybów natrafił na gniazdo szerszeni. Owady pożądliły go, leśniczy zdołał wezwać pomoc, następnie w wyniku pogryzienia przez szerszenie stracił przytomność. Na miejsce zdarzenia zostali wezwani ratownicy Grupy Wałbrzysko - Kłodzkiej GOPR z Centralnej Stacji Ratunkowej GOPR w Wałbrzychu i Zespół Ratownictwa Medycznego.

Niestety u nieprzytomnego mężczyzny doszło do zatrzymania akcji serca i pomimo podjętej akcji reanimacyjnej nie udało się mu przywrócić akcji serca. Mieszkaniec naszego powiatu zmarł.