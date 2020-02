Utrudnienia na autostradzie A4 w kierunku Zgorzelca [JAK OMINĄĆ BLOKADĘ]

KORONAWIRUS we Wrocławiu? 30 pacjentów z Weigla zostanie przebadanych po raz trzeci!

Od pacjentów zamkniętych w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu znów pobrano próbki na obecność śmiertelnego wirusa. To już trzecie badanie osób, które trafiły do nas po powrocie z Chin. Dlaczego? Przeczytajcie poniżej.