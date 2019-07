Urzędnicy twierdzą, że to objazdy, a nie buspas, są przyczyną korków [ZDJĘCIA]

Buspas na Podwalu między Kościuszki a Świdnicką działa od tygodnia. I od tygodnia w korku stoją tam i autobusy, i auta osobowe. Buspas który miał usprawnić funkcjonowanie komunikacji miejskiej tylko rozdrażnił kierowców MPK. A do wściekłości doprowadził kierowców pozostałych pojazdów.

Co na to urzędnicy? Nadal uważają, że decyzja o stworzeniu buspasa była prawidłowa.

- Na Podwalu kierowcy mieli do dyspozycji dwa pasy i nadal, po wyznaczeniu buspasa, mają dwa pasy, tyle że węższe mówi Przemysław Gałecki, dyrektor wydziału komunikacji społecznej we wrocławskim magistracie. - Wcześniej na ulicy nie było wymalowanych pasów ruchu, teraz są, dlatego kierowcy jeżdżą ostrożniej i wolniej. Dodatkowo dłuższe kolejki na ul. Podwale tworzą się z uwagi na objazdy dla tramwajów, które prowadzone są m.in. przez skrzyżowanie Podwala i Świdnickiej oraz przez skrócony czas otwarcia dla samochodów z ul. Podwale - dodaje urzędnik. - Sytuacja się zmieni po zakończeniu inwestycji i po powrocie tramwajów na swoje trasy - zapewnia.