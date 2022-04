Urząd Miasta Wrocław wyda ponad 160 tys. złotych na filmiki wideo. To mniej niż w ubiegłym roku

Tym razem wrocławski ratusz zamierza wydać na promocję wideo 167 tys. 280 złotych. To niecałe 100 tys. złotych mniej niż w ubiegłym roku. W 2021 r. promocja wideo kosztowała miasto prawie 250 tysięcy.

Wideo było emitowane głównie w Internecie, m.in. na miejskich kanałach social media i w trakcie konferencji branżowych, ale też w kinach i telewizji. Plan na ten rok jest podobny.

"Faktyczne zakresy emisji materiałów będą wynikały z bieżącego zapotrzebowania Wydziału Promocji Miasta i Turystyki w zakresie promocji miasta wśród mieszkańców i turystów z kraju i zagranicy" - mówi Krzysztof Szłapka z wrocławskiego ratusza.

Wykonawca będzie musiał stworzyć dwa fabularyzowane i cztery niefabularyzowane spoty reklamowe oraz dwa programy o tematyce turystycznej, edukacyjnej, historycznej lub informacyjnej, a także 15-sekundowej zapowiedzi każdego z programów.

Czego konkretnie będą dotyczyć "filmiki", ma być ustalane na bieżąco. Co wiadomo już dziś, to że spoty mają trwać nie dłużej niż 30 sekund, a programy mają składać się z czterech odcinków o długości 7-12 minut. Materiały wideo mają być zrealizowane od A do Z czyli. Wykonawca musi stworzyć scenariusz, zadbać o scenografię i niezbędne pozwolenia, musi filmiki wyreżyserować, nagrać i zmontować.