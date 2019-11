Urząd marszałkowski przejął blisko 100 km linii kolejowych. Pojedziemy nimi do uzdrowisk!

Praca wakacyjna za granicą. Zobacz oferty last minute (TERMINY, MIEJSCA, STAWKI)

Blisko 200 ofert pracy wakacyjnej za granicą niemal od ręki mają do dyspozycji Dolnoślązacy. – To są oferty last minute, bo sezon na pracę wakacyjną rozpoczyna się wcześniej niż u nas, ale też trwa trochę dłużej – tłumaczą doradcy EURES Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy....