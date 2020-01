Urodziła synka, udusiła go i podpaliła. Proces dzieciobójczyni z wioski pod Oleśnicą zostanie powtórzony

Do zbrodni doszło w marcu 2016 roku w Solnikach Małych koło Oleśnicy. Na jaw wyszła trzy miesiące później, gdy mieszkanka wsi w krzakach niedaleko jednorodzinnego domu znalazła zwłoki chłopczyka owinięte w nadpaloną tkaninę. Natychmiast zawiadomiła policję.

Jak ustaliła policja, matką była 33-letnia wówczas Marta S. Nikomu nie powiedziała, że jest w ciąży. Na czas porodu zeszła do piwnicy. Zaraz po urodzeniu chłopczyka nakryła go materacem. Dziecko udusiło się. Zawinięte ciało wyniosła na miejsce, gdzie zwykle domownicy zrzucali i palili śmieci. Tak też zrobiła z zawiniątkiem, w którym było ciało chłopczyka.

Została oskarżona i skazana za zabójstwo. Od wyroku 15 lat więzienia odwołała się obrona, a sąd apelacyjny uznał, że to zbyt surowy wyrok i obniżył go do 10 lat pozbawienia wolności.

Oskarżenie nie zgodziło się na taką karę. W myśl prawa Prokurator Generalny może zaskarżyć do Sądu Najwyższego wyrok, jeśli karę uważa za niewspółmierną do popełnionego przestępstwa. Zbigniew Ziobro często z tego uprawnienia korzysta i tak też było w tym wypadku. Oskarżenie przekonywało Sąd Najwyższy, że wyrok musi być surowszy. Dlaczego? Bo znacznie więcej jest w tej sprawie okoliczności obciążających – działanie bezwzględne z premedytacją, no i próby ukrycia zwłok dziecka tak, by nigdy nie wyszło na jaw, że Marta S. je urodziła.