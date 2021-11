W naszym rankingu opuszczonych i tajemniczych budowli, ruiny kompleksu pałacowego w Glince niedaleko Góry Śląskiej plasuje się na wysokiej pozycji. Najstarsza wzmianka o wsi pochodzi z roku 1244, a nazwę zawdzięcza gliniastym ziemiom, na jakich jest położona. Tereny te należały do opatów wrocławskich a w późniejszym okresie zakonu cystersów z Lubiąża. Na przestrzeni wieków dobra w Glince należały do rodziny von Dyhr, von Stosch, w 1831 r. przeszły w ręce rodu von Zobeltitz, to z ich inicjatywy powstała okazała rezydencja. Ogromnych rozmiarów budynek nazywany jest Pałacem Wisielców lub Pałacem Samobójców. Mówi się, że powstał na terenie starego cmentarza samobójców, nieszczęśników, którzy odbierali sobie życie, wieszając się na drzewach przypałacowego ogrodu. Od tamtego czasu jakaś tajemnicza siła przyciągać miała kolejnych samobójców do pałacu. Zobacz więcej takich miejsc na kolejnych slajdach --->

