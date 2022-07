Upały jednak nawiedzą Dolny Śląsk. Będzie naprawdę gorąco (PROGNOZA POGODY)

Modele prognoz z zeszłego tygodnia mówiące o braku upałów są już nieaktualne. Mimo wcześniejszych przewidywań gorąca fala powietrza jednak nawiedzi region.

Na najbliższe dni Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla Wrocławia i większości Dolnego Śląska ostrzeżenie 2. stopnia. Oznacza ono, że temperatura maksymalna przez najbliższe dwa dni będzie wynosić od 30 do 34 st. C, a minimalna temperatura w nocy: 18 st. C.