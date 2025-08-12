Upał za oknem, chłód w domu – sprytne patenty dla pracujących zdalnie

Spis treści
- Regularnie wietrz pomieszczenie, w którym pracujesz zdalnie
- Podczas upałów szczelnie zasłoń okna
- Sprawdzony sposób na upał – zaopatrz się w efektywny wentylator
- Doskwiera ci upał? Warto zrobić pranie lub wlać do wanny zimną wodę!
- Zrób darmowy klimatyzator DIY
- Za oknem upał – nie używaj sprzętów, które generują ciepło
Regularnie wietrz pomieszczenie, w którym pracujesz zdalnie
Podczas uciążliwych upałów musimy pamiętać o regularnym wietrzeniu pomieszczenia, w którym pracujemy w domu. Powinniśmy to robić kilka razy w ciągu dnia. Najlepiej przewietrzyć pokój rano – tuż przed rozpoczęciem pracy, kiedy jeszcze temperatura a zewnątrz jest komfortowa, po zakończeniu obowiązków zawodowych oraz wieczorem. Jeżeli jest to możliwe, najlepiej zrobić przeciąg otwierając okna z przeciwnych stron mieszkania lub domu. Powinniśmy również na noc zostawiać otwarte okno, dzięki czemu chłodniejsze powietrze obniży temperaturę w pomieszczeniu.
Podczas upałów szczelnie zasłoń okna
Jeżeli wnętrze, w którym pracujemy zdalnie, jest nasłonecznione, koniecznie zadbajmy o zasłonienie okien. Najlepiej sprawdzą się w tej roli:
- plisy z powłoką termoizolacyjną,
- zaciemniające rolety,
- solidne żaluzje,
- gęsto tkane zasłon typu blackout,
- rolety rzymskie z grubej tkaniny.
Tego typu dekoracje okienne to najlepszy sposób ochrony przed promieniami słonecznymi wpadającymi do pomieszczenia i zachowanie komfortu cieplnego w pomieszczeniu. Dobrej jakości produkt skutecznie odbiją promienie słońca i pokój do pracy wolniej się będzie nagrzewać. Warto również rozważyć montaż na okiennej szybkie błyszczącej folii, która skutecznie zniweluje wysoką temperaturę w pomieszczeniu.
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Sprawdzony sposób na upał – zaopatrz się w efektywny wentylator
Wentylatory to sprawdzony sprzęt, które pomagają przetrwać upały w domu. Dobrej klasy urządzenie stanowi kompaktową i tanią alternatywę dla klimatyzacji, bo całkiem nieźle radzi sobie z chłodzeniem powietrza w pomieszczeniu w gorące dni. W ofercie sklepów jest wiele nowoczesnych modeli wentylatorów, które jednocześnie mogą stanowić praktyczną dekorację wnętrza.
Zanim wybierzemy konkretny model, porównajmy parametry wentylatorów i sprawdźmy, jakie opcje oferują. Zwróćmy szczególną uwagę na efektywność, energooszczędność i poziom hałasu generowany przez urządzenie. Warto wybrać cichy wentylator, który nie będzie nam przeszkadzał w komfortowej pracy zdalnej. Wybierz model, który pracuje poniżej poziomu 65 dB.
Doskwiera ci upał? Warto zrobić pranie lub wlać do wanny zimną wodę!
Gdy w prognozach pogody pojawia się informacje o fali upałów, warto rano wlać do wanny zimną wodę i szeroko otworzyć drzwi do łazienki. Dzięki temu trikowi temperatura w domu w ciągu dnia powinna nieco spaść, można też tuż przy wentylatorze umieścić naczynie z zimną wodą. Innym niezawodnym sposobem na obniżenie temperatury w miejscu home office jest ustawienie w pomieszczeniu suszarki z mokrym praniem. Suszące się tkaniny zwiększą wilgotność powietrza w pomieszczeniu, dzięki czemu odczujemy ulgę podczas upału.
Zrób darmowy klimatyzator DIY
Gdy podczas home office mocno dokucza ci upał, zrób klimatyzator domowej roboty. Tego typu proste urządzenie pomoże uzyskać komfort cieplny w pomieszczeniu. W internecie znajdziemy kilka sprawdzonych pomysłów na darmowy klimatyzator DIY. Warto więc już zabrać się pracy!
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Za oknem upał – nie używaj sprzętów, które generują ciepło
Podczas meczących upałów postarajmy się zrezygnować z urządzeń, które się grzeją i mogą podnosić temperaturę w pomieszczeniu. Wyłączmy z gniazdek ładowarki, listwy czy konsole, które działająca w trybie czuwania. Gdy pracujemy w salonie otwartym na kuchnię, nie uruchamiajmy piekarnika i płyty grzewczej podczas pracy w domu. Tego typu urządzenia mogą wyemitować mnóstwo dodatkowego ciepła.