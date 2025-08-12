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Upał za oknem, chłód w domu – sprytne patenty dla pracujących zdalnie

Małgorzata Czuba-Skarzyńska
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od 7 lat
Home office w upał
Home office - jak przetrwać upał podczas pracy zdalnej
Przetrwaj upał podczas pracy zdalnej
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Fala upałów potrafi skutecznie odebrać chęć do pracy, zwłaszcza gdy biuro mamy we własnym salonie czy sypialni. Na szczęście istnieją proste, niedrogie i ekologiczne sposoby, by obniżyć temperaturę w mieszkaniu i odzyskać komfort cieplny. Podpowiadamy, jak sprytnie ochronić dom przed skwarem i zachować energię do pracy, nawet gdy żar leje się z nieba – bez montowania klimatyzacji.

Spis treści

Regularnie wietrz pomieszczenie, w którym pracujesz zdalnie

Podczas uciążliwych upałów musimy pamiętać o regularnym wietrzeniu pomieszczenia, w którym pracujemy w domu. Powinniśmy to robić kilka razy w ciągu dnia. Najlepiej przewietrzyć pokój rano – tuż przed rozpoczęciem pracy, kiedy jeszcze temperatura a zewnątrz jest komfortowa, po zakończeniu obowiązków zawodowych oraz wieczorem. Jeżeli jest to możliwe, najlepiej zrobić przeciąg otwierając okna z przeciwnych stron mieszkania lub domu. Powinniśmy również na noc zostawiać otwarte okno, dzięki czemu chłodniejsze powietrze obniży temperaturę w pomieszczeniu.

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Podczas upałów szczelnie zasłoń okna

Jeżeli wnętrze, w którym pracujemy zdalnie, jest nasłonecznione, koniecznie zadbajmy o zasłonienie okien. Najlepiej sprawdzą się w tej roli:

Tego typu dekoracje okienne to najlepszy sposób ochrony przed promieniami słonecznymi wpadającymi do pomieszczenia i zachowanie komfortu cieplnego w pomieszczeniu. Dobrej jakości produkt skutecznie odbiją promienie słońca i pokój do pracy wolniej się będzie nagrzewać. Warto również rozważyć montaż na okiennej szybkie błyszczącej folii, która skutecznie zniweluje wysoką temperaturę w pomieszczeniu.

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Małgorzata Czuba-Skarzyńska
Małgorzata Czuba-Skarzyńska

Sprawdzony sposób na upał – zaopatrz się w efektywny wentylator

Wentylatory to sprawdzony sprzęt, które pomagają przetrwać upały w domu. Dobrej klasy urządzenie stanowi kompaktową i tanią alternatywę dla klimatyzacji, bo całkiem nieźle radzi sobie z chłodzeniem powietrza w pomieszczeniu w gorące dni. W ofercie sklepów jest wiele nowoczesnych modeli wentylatorów, które jednocześnie mogą stanowić praktyczną dekorację wnętrza.

Zanim wybierzemy konkretny model, porównajmy parametry wentylatorów i sprawdźmy, jakie opcje oferują. Zwróćmy szczególną uwagę na efektywność, energooszczędność i poziom hałasu generowany przez urządzenie. Warto wybrać cichy wentylator, który nie będzie nam przeszkadzał w komfortowej pracy zdalnej. Wybierz model, który pracuje poniżej poziomu 65 dB.

Doskwiera ci upał? Warto zrobić pranie lub wlać do wanny zimną wodę!

Gdy w prognozach pogody pojawia się informacje o fali upałów, warto rano wlać do wanny zimną wodę i szeroko otworzyć drzwi do łazienki. Dzięki temu trikowi temperatura w domu w ciągu dnia powinna nieco spaść, można też tuż przy wentylatorze umieścić naczynie z zimną wodą. Innym niezawodnym sposobem na obniżenie temperatury w miejscu home office jest ustawienie w pomieszczeniu suszarki z mokrym praniem. Suszące się tkaniny zwiększą wilgotność powietrza w pomieszczeniu, dzięki czemu odczujemy ulgę podczas upału.

Zrób darmowy klimatyzator DIY

Gdy podczas home office mocno dokucza ci upał, zrób klimatyzator domowej roboty. Tego typu proste urządzenie pomoże uzyskać komfort cieplny w pomieszczeniu. W internecie znajdziemy kilka sprawdzonych pomysłów na darmowy klimatyzator DIY. Warto więc już zabrać się pracy!

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Małgorzata Czuba-Skarzyńska
Małgorzata Czuba-Skarzyńska

Za oknem upał – nie używaj sprzętów, które generują ciepło

Podczas meczących upałów postarajmy się zrezygnować z urządzeń, które się grzeją i mogą podnosić temperaturę w pomieszczeniu. Wyłączmy z gniazdek ładowarki, listwy czy konsole, które działająca w trybie czuwania. Gdy pracujemy w salonie otwartym na kuchnię, nie uruchamiajmy piekarnika i płyty grzewczej podczas pracy w domu. Tego typu urządzenia mogą wyemitować mnóstwo dodatkowego ciepła.

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Komentarze 1

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K
Katarzyna
Nie lubie takich upałów bo mnie strasznie męczą. teraz jak sa takie ciepłe dni to wole wstać sobie wczesniej z samego rana uruchomić roombe, nastawić pranie i zaczac pracować.
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