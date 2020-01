Ulica Szczytnicka we Wrocławiu zamknięta. Filmowcy będą kręcić tam serial [UTRUDNIENIA, OBJAZDY]

Ulica Szczytnica we Wrocławiu zostanie zamknięta na odcinku od ulicy Ładnej do ulicy Macieja Strubicza. Będzie on zamknięty dla ruchu od godz. 22 w czwartek (30 stycznia) do godz. 6 w piątek (31 stycznia).

Jak objechać zamkniętą ul. Szczytnicką?

Zalecany objazd dla samochodów jadących od Ronda Reagana do ul. Wyszyńskiego - ul. Ładną i Piwną; a dla jadących od ul. Wyszyńskiego do Ronda Reagana - ul. Wyszyńskiego i Piastowską.

Objazdy ul. Szczytnickiej dla komunikacji miejskiej