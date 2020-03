Ulica Otyńska i Traktatowa zostaną przebudowane. Jest przetarg!

W przypadku Otyńskiej, przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych a następnie na ich podstawie realizację robót budowlanych na blisko 70 metrowym odcinku Otyńskiej.

O terminie realizacji inwestycji będziemy mogli mówić, jak rozstrzygniemy postępowanie przetargowe, nie będzie odwołań do KIO i podpiszemy umowę z wykonawcą. Zakładamy, że będzie to 12 miesięcy od podpisania umowy. Termin składania ofert jest w postępowaniu przetargowym link wyżej. To na obecną chwilę - 6 kwietnia – mówi Krzysztof Świercz.