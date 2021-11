Ula Machowska z okolic Legnicy wystąpi na żywo w półfinale Mam Talent. Utalentowana artystka liczy na nasze głosy!

Ula Machowska z Legnicy w półfinale Mam Talent. Jej występ już w sobotę

Ula Machowska w sobotę powalczy o finał programu Mam Talent emitowanego przez stację TVN. Początek o godzinie 20:00. Młoda artystka liczy na wsparcie! Od głosów widzów zależy, czy dostanie się do finału.

Zapraszam do obejrzenia mojego występu i oddania na mnie głosu - mówi Ula.

Co skłoniło Ulę do podjęcia decyzji o zgłoszeniu się do Mam Talent?