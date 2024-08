Ul. Brodzka w końcu zostanie wyremontowana. Na tą inwestycję mieszkańcy czekają od wielu lat Jakub Mielcarz, Konrad Bałajewicz

Wrocław przygotowuje się do zmian na ul. Brodzkiej, ważnej arterii komunikacyjnej dla mieszkańców Maślic i Pracz Odrzańskich, prowadzącej w kierunku Wilkszyna. Remont, który startuje 23 sierpnia, to dopiero początek szeregu zaplanowanych inwestycji mających na celu poprawę infrastruktury i bezpieczeństwa w tym rejonie miasta. Co dokładnie się zmieni i jakie udogodnienia czekają mieszkańców?