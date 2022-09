"Ukryta" kamera we Wrocławiu. Na czym "przyłapała" mieszkańców? Taka jest nasza codzienność red

W Google Street View można znaleźć zdjęcia miejsc na całym świecie. Kto ma bystre oko, może rozpoznać na nich także swoich znajomych czy członków rodziny. Odbyliśmy wirtualny spacer po Wrocławiu i wypatrzyliśmy bardzo ciekawe sceny i postacie w różnych sytuacjach. Zobaczcie, czy nie ma wśród nich kogoś znajomego. Google Street View Zobacz galerię (82 zdjęcia)

Zdjęcia z Google Street View to nie tylko kapitalne archiwum widoków z Wrocławia. To także galeria codziennego życia wrocławian. Zobaczcie, co wypatrzyliśmy w Google Street View. Widać Was?