Ukrainiec ratował psa, niosąc go 15 km do Polski! Otrzymają pomoc we Wrocławiu [ZOBACZ]

- Kiedy zobaczyliśmy to zdjęcie, musieliśmy po prostu pomóc. Razem z Medical Poland Health zabezpieczyliśmy dla pana nocleg i jedzenie - poinformowali przedstawiciele Medical Poland i dodali, że pies ma zostać przetransportowany do klinik Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

- Uspokajamy – pies trafi na nasze kliniki, gdzie lekarze weterynarii troskliwie się nim zajmą - informuje Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. - Dobrzy ludzie z Medical Poland i Medical Poland Health zapewnili tej dwójce schronienie i wyżywienie, za co jesteśmy dozgonnie wdzięczni. Uciekając przed wojną, ludzie zabierają ze sobą tylko to, co najbliższe ich sercu - dodają przedstawiciele wrocławskiej uczelni.