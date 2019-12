UDERZ MNIE, KOPNIJ! Producent zabawki "Brzydal" przeprasza

Przechadzając się alejkami sklepu w poszukiwaniu prezentów, natknęłam się na coś takiego: zabawka "Brzydal" marki Epee i rośnie we mnie wyłącznie jedno podstawowe pytanie. Czy ludzi odpowiedzialnych za projekt i przeznaczenie tejże zabawki opuściły resztki szarych komórek?!

- tak zaczyna się post na Facebooku, który wywołał w sieci prawdziwą burzę. Pani Elena zwróciła się w nim do producentów zabawki "Brzydal", która - zdaniem jej i wielu internautów - zachęca dzieci do agresji.

Kopnij mnie, przyłóż mi! to komendy krzyczące prosto z napisów na pudełku. "Brzydala" rekomenduje się do skopania i sponiewierania już od 3. roku życia. Nie będę się rozpisywać o mowie nienawiści, o wspieraniu złych wzorców, bo nie ma to najmniejszego sensu, skoro taka zabawka wyprodukowana "ot tak" przez giganta branży, z radością i pod przykrywką dobrej zabawy